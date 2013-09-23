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المجموعة الوطنية: الشعب مستاء من التصريحات بعدم ترشح الفريق السيسى للرئاسة

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المجموعة الوطنية: الشعب مستاء من التصريحات بعدم ترشح الفريق السيسى للرئاسة المجموعة الوطنية: الشعب مستاء من التصريحات بعدم ترشح الفريق السيسى للرئاسة

قال الدكتور أسامة عامر تحالف المجموعة الوطنية المصرية مبادرة إنقاذ "إن الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع سُيدفع للترشح للرئاسة بزخم شعبى عبر مطالبته أن يكون رئيس للدولة المدنية لمدة 4 سنوات، ولينزل الشعب ليعبر عن ذلك".

وأضاف أسامة فى مؤتمر التحالف المنعقد الآن "أن الشعب غاضب من تصريحات المتحدث العسكرى بعدم ترشح السيسى للرئاسة، وكذلك بعض السياسيين ونحن سننزل للميادين ولن ننسحب منها حتى يترشح السيسى للرئاسة فلننزل لكل الميادين بما يزيد عن 30 مليونا من أجل مطالبته بالترشح، مع احترام مواعيد الحظر".

وطالب أسامة الرئيس عدلى منصور برفع الحظر وتقليله يوم الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة ليعطى الفرصة للشعب للتعبير عن رأيه، وأضاف البلد تحتاج لرجل له قبضة حديدية ولابد من وجود رئيس لديه وعى بالأمن القومى، والشعب لن يقبل برئيس مدنى إلا السيسى الذى نتمنى عليه أن يرضخ لمطالب الشعب.

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مصر 365

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