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السيسي يلتقي وفداً وطنياً كويتيًا

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السيسي يلتقي وفداً وطنياً كويتيًا السيسي يلتقي وفداً وطنياً كويتيًا

يلتقى الوفد الكويتي

 

التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،  بالشيخ يوسف العميرى رئيس البيت الكويتى للأعمال الوطنية والوفد المرافق له الذى يزور حالياً .
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وأعرب الوفد الكويتى عن تفهمه الكامل لحقائق الأمور فى مصر منذ ثورة 30 يونيو بعد رؤيته للمشهد عن قرب وإدراكهم التام للصورة الواقعية إزاء الموقف الداخلى والخارجى الراهن، مؤكداً حرص بلاده على دعم ومساندة الشعب المصرى وقيادته الحالية للنهوض بمصر وإستعادة مصر لمكانتها الرائدة، مؤكدة أن  دولة الكويت التى لن تنسى أبداً المواقف المصرية الداعمة للشعب الكويتى .
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حضر اللقاء الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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