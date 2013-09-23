"ستار أكاديمي" يعود.. ونانسي عجرم في برايم الافتتاح للمرة الأولى

كتب : خالد جمال الإثنين 23-09-2013 14:45

أسبوع واحد فقط وينطلق من جديد البرنامج الأكثر جماهيريّة لاكتشاف المواهب الغنائيّة "ستار أكاديمي" على قناة "CBC".

البرنامج الذي خرّج على مدى سنوات نجوما لمعوا في مجال الفنّ، وبقي حديث الناس بأخباره، وأكاديميّته، وطلاّبه، رّغم غيابه عامين، يعود ليؤكّد على مكانته الكبيرة في قلوب محبّيه وجمهوره، وليقول عشيّة انطلاق برايم الافتتاح الخميس المقبل: "تركيبة النجاح عنّا".

فبعد أشهر عديدة من الاستعدادات، أشرفت تجهيزات بناء الأكاديميّة الجديدة على الانتهاء، فيما فريق عمل البرنامج يضع اللمسات النهائيّة على التحضيرات للانطلاق بالموسم الجديد الذي يحمل شعار "خلّي نجمك يلمع".

فمن أصل آلاف المتقدّمين للاشتراك، وبعد انتقال مجموعة كبيرة منهم الى المرحلة ما قبل النهائيّة، تحدّد أسماء الطلاّب ال16 المقبولين، لدخول أكاديميّة الفنّ والنجوميّة، على أن يتمّ كشف أسمائهم وجنسيّاتهم في البرايم الأول، حيث سيشهد مسرح "ستار أكاديمي" ولادة جيل جديد من المواهب الغنائيّة.

مفاجآت عديدة سيحملها الموسم الجديد من "ستار أكاديمي"، أوّلها إطلالة النجمة نانسي عجرم التي ستكون ضيفة الافتتاح للمرّة الأولى، وسترافق الطلاّب في بداية مشوارهم الفنّي، على أن يتابعوا مشوارهم مع مديرة الأكاديميّة الجديدة الكاتبة كلوديا مارشيليان، وأساتذة الأكاديميّة هذا العام، مصمّمة الرقص أليسار كركلا، أستاذة الفوكاليز ماري محفوض، أستاذي الغناء خليل أبو عبيد والملحّن هشام بولس، أستاذة المسرح بيتي توتل، إلى جانب مجموعة من الأساتذة المختصّين الذين سيرافقون الطلاّب في يوميّات الأكاديميّة.

إذن العدّ العكسي بدأ، والأكاديميّة ستفتح أبوابها مجدّداً للطلاّب الجدد بانتظار كشف مقدّمة البرنامج هيلدا خليفة عن هويّتهم في السهرة الأولى الخميس المقبل.