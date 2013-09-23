انقطاع الدورة الشهرية والغثيان وانتفاخ الثديين من أهم مؤشرات الحمل

الأمومة هى إحدى الغرائز الأساسية للمرأة، لذلك فإن الحمل هو غاية كل فتاة متزوجة حديثا، ولكن كثيرات لا تستطعن معرفة الأوقات الملائمة للحمل، واكتشافه

> يقول الدكتور عبد الرءوف رياض مستشار النساء والتوليد ونقص الخصوبة بجامعة الأردن، أن الحمل يتطلب وجود جهاز تناسلى كامل لدى المرأة، وألا تكون لديها مشاكل خاصة بالعقم أو تأخر الحمل كالإصابة بأمراض تكيس المبايض، مع ضرورة وجود علاقة جنسية كاملة، على ألا يعانى الطرف الآخر من أى مشكلات خاصة بالخصوبة أو القدرة على الإنجاب.

وأكد رياض على ضرورة حساب موعد الإباضة الخاصة بكل امرأة وهى الفترة الملائمة لتخصيب البويضة، وتتراوح تلك الفترة ما بين (4-6 أيام) ويمكنك حسابها بصورة بسيطة وهى بعد مرور أسبوعين على آخر مرة لفترة الطمث (الدورة الشهرية).

وتظهر أعراض الحمل فى الغالب بعد الأسبوع الخامس ويمكن ملاحظتها من خلال انقطاع الطمث لأكثر من مرة والشعور بالغثيان وخاصة فى الفترة الصباحية على وجه الخصوص والشعور بالرغبة بالقئ وخاصة عندما تنفذ رائحة إلى الأنف.

بالإضافة إلى انتفاخ بالثديين، وعند الضغط عليهما يظهر سائل يشبه اللبن إضافة إلى الرغبة الدائمة فى النوم وتسارع نبضات القلب.

فى حالة وجود هذه الأعراض لابد من التوجه إلى الطبيب المختص لإجراء التحليلات اللازمة لتأكيد الحمل بالإضافة إلى المتابعة الدورية للحمل ووضع الجنين تحت إشراف الطبيب وعلاج أى مشكلات حمل تظهر فى بدايتها.