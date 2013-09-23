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المشى بصورة يومية وتناول الأطعمة الصحية يقى من الإصابة بالشرخ الشرجى

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المشى بصورة يومية وتناول الأطعمة الصحية يقى من الإصابة بالشرخ الشرجى المشى بصورة يومية وتناول الأطعمة الصحية يقى من الإصابة بالشرخ الشرجى

بعض الأعراض المرضية قد تسبب حرجا للمريض خاصة إذا كانت الإصابة بأحد الأماكن الحساسة كالمشاكل التى تحدث بفتحة الشرج وتسبب مشاكل كثيرة عند التبرز.

ويقول الدكتور حسام أحمد فؤاد أستاذ الجراحة العامة والأورام والغدد والأوعية الدموية وجراحة المناظير المتقدمة والجهاز الهضمى والليزر، إن الشرخ الشرجى من أشهر الإصابات التى تصيب فتحة الشرج ويسبب آلاما حادة ويؤدى أحيانا إلى نزول بعض قطرات الدم مع التبرز أو بعده.

وأضاف أن الشرخ الشرجى يعرف على أنه إصابة الغشاء المبطن للفتحة الشرج بقطع أو جرح وذلك نتيجة حدوث إمساك شديد يؤدى إلى مرور براز جاف وصلب يجرح فتحة الشرج وقد يحدث نزيف بسيط والآلام شديدة.

وتلك الآلام تسبب انقباضات بالفتحة الشرجية الداخلية مما يقلل نسبة شفائها وتحولها إلى مرض مزمن وتبقى مشكلة دائمة مع المريض ويحدث ذلك نتيجة إصابة المريض بالإمساك المزمن الذى يسبب صلابة البراز.

كما أن الإسهال الشديد والمتكرر قد يكون أحد الأسباب للإصابة بالشرخ الشرجى بالإضافة إلى التهاب الأمعاء المزمن، كما أن التغيرات الفسيولوجية التى تطرأ على المرأة فى الحمل والولادة، تؤدى أيضا فى بعض الحالات إلى الإصابة بالشرخ الشرجى.

ويتم تشخيص الإصابة بالمرض من خلال الفحص الشرجى للمريض أو استخدام المنظار الشرجى أو فحص موجات صوتية للبروستاتا عن طريق الشرج.

وأشار إلى أعراض المرض تظهر فى صورة آلام شديدة عند التبرز يستمر لفترة من الوقت مع نزول قطرات من الدم مع البراز نتيجة الجرح القطعى بالفتحة الداخلية للشرج أو وجود إفرازات كريهة الرائحة حول تلك المنطقة.

وأكد حسام على أنه لا علاقة بين الإصابة بالشرخ الشرجى والإصابة بسرطان المستقيم، ولكن نزول الدم من فتحة الشرج هو عرض مشترك بين المرضين لذلك لا يجب الخلط بينهما، بالإضافة إلى أن سرطان المستقيم غالبا ما يصيب كبار السن.

وللوقاية من الشرخ الشرجى يجب الذهاب إلى دورة المياه بصورة منتظمة وعند الرغبة فى التبرز لأن عدم الرغبة فى الذهاب إلى دورة المياه، تجعل الفضلات تستمر فى الأمعاء الغليظة لفترات طويلة مما يؤدى إلى فقدانه لسوائل وزيادة صلابته مما يؤدى إلى حدوث الشرخ عند التبرز.

وأضاف حسام أن تناول أطعمة غنية بالألياف الملينة لتقليل من الإصابة بالإمساك بجانب ممارسة المشى يوميا.

وعند حدوث إمساك يمكن استخدام لبوس جلسرين الذى يتحول إلى زيت يلين البراز ويسمح بسهولة عملية التبرز بعد نصف ساعة من وضعه.

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مصر 365

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