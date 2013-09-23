محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء نظام إلكتروني موحّد لترخيص الفعاليات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 25 لسنة 2013 بخصوص إنشاء نظام إلكتروني موحّد ومتكامل لترخيص الفعاليات وتنظيم عمليات بيع وتوزيع التذاكر الخاصة بالفعاليات التي تُقام في دبي في خطوة من شأنها دعم وتطوير قطاع الفعاليات وزيادة مساهمته في مجال التنمية السياحية في الإمارة.



> ومنح المرسوم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي مسؤولية تشغيل وتطوير وإدارة النظام الإلكتروني الجديد، من جميع الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، وذلك من خلال إدارة وتشغيل جميع الإجراءات المتصلة بتقديم الطلبات ومنح التصاريح الخاصة بالفعاليات، حيث أوضحت الدائرة أن النظام سيشمل منصة مركزية لبيع وتوزيع التذاكر لجميع الفعاليات التي سيتم تنظيمها في دبي.



> ووفقاً لما جاء في المرسوم، ستباشر الدائرة مراجعة جميع التشريعات الحالية واللوائح والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص للفعاليات في دبي، تمهيداً لإنشاء نظام إلكتروني متقدم، يتم تطويره بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة، حيث من المنتظر أن يسهم النظام المستحدث في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءتها بشكل كبير بما يدعم كل من منظمي الفعاليات والجهات الحكومية المسؤولة عن منح التصاريح على حد سواء؛ في حين سيوّفر النظام كذلك قاعدة بيانات شاملة لكافة الفعاليات التي يجري تنظيمها في دبي، وبما يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في التخطيط.



> وسيتيح النظام منصة متخصصة لبيع وتوزيع تذاكر الفعاليات المختلفة وتغطية جميع الإجراءات المتعلقة بالتذاكر، بما في ذلك عمليات تحصيل رسوم التذاكر وتوزيعها، في حين ستوفر المنصة لمنظمي الفعاليات أماكن ومنافذ بيع عملية، وذلك إما عن طريق تقديم الحلول المباشرة في التعامل مع المستهلكين، أو من خلال الإدارة التقنية لنظام التذاكر الإلكتروني الخاص بالمنظّمين .



> ويتيح النظام الجديد للفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر، وجميع موزعي التذاكر الآخرين إمكانية الاشتراك بالخدمات الإلكترونية، وزيادة قنوات التسويق والتوزيع لمنظمي الفعاليات في دبي.



> وقال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: "يُعدّ تطوير قطاع الفعاليات ركيزة أساسية نحو تحقيق "رؤية دبي السياحية 2020"، وهدفنا تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال تنظيم الفعاليات والترفيه، حيث أن استحداث تسهيلات جديدة في تنظيم الفعاليات يُعدّ خطوة مهمة تساعدنا على تحقيق هذه الرؤية، وسنعمل مع شركائنا الإستراتيجيين في الحكومة وقطاع تنظيم الفعاليات لتأكيد قيمة هذا النظام الإلكتروني في إحداث تحول نوعي في عمليات تنظيم وتسويق الفعاليات في الإمارة".



> ويسري المرسوم رقم 25 لسنة 2013 على جميع المناطق التابعة لإمارة دبي بما في ذلك المناطق الحرّة، والجهات المسؤولة عن تنظيم أو إدارة الفعاليات، وكذلك الأماكن المُرخّصة لعقد الفعاليات.

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