بالصور| "ديريك" يحصد أفضل مصمم رقصات و"تريسي" أفضل سيناريست في حفل توزيع جوائز "إيمي" 2013

كتب : روان مسعد الإثنين 23-09-2013 13:39

حضر مذيع التليفزيون ستيفن كولبير والممثلة مالين أكرمان وآن جان، لحضور حفل "Governors Ball" أمس، بمسرح نوكيا، ضمن فاعليات توزيع جوائز مهرجان إيمي في دورته الـ65 بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقد حصل مصمم الرقصات ديريك هوج على جائزة أفضل مصمم رقصات لبرنامج الرقص مع النجوم، والذي حضر مع شقيقته الممثلة جوليان هوج، أما الكاتبة تريسي ويفيلد، فحصلت على جائزة أفضل سيناريست عن مسلسلها "30 Rock" كما حضرت أيضًا المنتجة التنفيذية ميشيل ماكلارين مع المنتج فينس جليجان، وقد فازت إلين بورستين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دورها في فيلم "Polotical Animals".