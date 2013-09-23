بالصور| نجمات اخترن الأسود والأبيض للتألق في حفل توزيع جوائز "إيمي"

كتب : سارة سعيد الإثنين 23-09-2013 14:27

"اللون الأسود" دائما ما يتربع على عرش فساتين السهرات، ولا يخلو مهرجان أو حفلة سينمائية من تفضيل الممثلات لارتداء هذا اللون خصيصا، وقد تألقت الكثير من النجمات أثناء حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الخامسة والستين، التي أقيمت في مسرح نوكيا لايف بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية مساء أمس.

وفضلت الكثير من الممثلات اللون الأسود على رأسهن المثلة كريستينا هندريكس، التي احتلت المركز الثاني ضمن أفضل 10 فساتين في جوائز إيمي، كما تألقت الممثلة فيرا فارميجا في فستانها المكشوف الذي يكشف عن ظهرها مع أكمام من الشيفون الشفاف، وكان اللون السود أيضا اختيار الممثلة كات ديلي.

كما ظهرت الممثلة جيسيكا لانج بفستان من تصميم إيسكادا، وكان جزئه العلوي من الخطوط السوداء المتناثرة والمتداخلة معا، وظهرت جيسيكا باري بفستان طويل من السود اللامع وجزئه السفلي من التول المنفوش، واختارت إيمي بوليه فستانا بسيطا طويلا من اللون الأسود.

وعلى العكس تماما، اختارت عدة نجمات فساتين من اللون الأبيض للظهور بها في حفل "إيمي"، أرزهن الممثلة كيت مارا التي ارتدت فستان طويل من تصميم جي مينديل، والممثلة ليلي ريب التي فضلت فستان من تصميم فيونيت.

وهناك نجمات فضلن المزج بين اللونين الأبيض والأسود، حيث ارتدت يفون سترافسكي فستانا طويلا جزئه العلوي من الأبيض والسفلي من الأسود، وفضلت جوليانا مارجوليس فستانا من الأبيض ذي نقوش سوداء على أحد جانبيه، أما إليزابيث موس فكانت فائقة الجمال في فستان من الدانتيل البارز جزئه العلوي من الأسود والسفلي من الأبيض.

الأبيض والأسود الشفاف كان اختيار موفق للممثلة ليسلي مان، التي ظهرت جذابة في فستان من تصميم جي مينديل، وارتدت مورجان سايلور فستان من الأسود من الأمام ذي جزء أبيض يمتد حتى الخلف وهو من تصميم أونور.