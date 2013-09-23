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هند صبري ضمن أجمل 6 تونسيات في قائمة "هافنغتون بوست"

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هند صبري ضمن أجمل 6 تونسيات في قائمة "هافنغتون بوست" هند صبري ضمن أجمل 6 تونسيات في قائمة "هافنغتون بوست"

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 23-09-2013 14:44

تقديرًا لدورها الإنساني بالعمل في برنامج الغذاء العالمي الأمم المتحدة، تم اختيار الفنانة التونسية هند صبري ضمن قائمة أجمل 6 تونسيات سحرن العالم، وهي قائمة أصدرها موقع "هافنغتون بوست" في نسخته المغربية الناطقة بالفرنسية.

وأشاد الموقع بكون هند صبري أول امرأة من المغرب العربي يتم اختيارها لتصبح نجمة الحملة الإعلانية لماركة غارنييه في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عملها كسفيرة ضمن برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل محاربة الجوع في الدول النامية، وخاصة بلدان الشرق الأوسط.

ووضع الموقع قائمته بحيث تحتوي على نجمات تونسيات يتمتعن بشهرة على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى النجمة هند صبري، ضمت القائمة ملكة جمال تونس في 2013 هبة تلمودي، بالإضافة إلى عارضات الأزياء هناء بن عبدالسلام، كنزة الفراتي، ليلى بن خليفة، والتونسية الإيطالية عفاف جنيفان.

وكانت مجلة CEO Middle East قد اختارت النجمة هند صبري ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية الصادرة عام 2013، حيث ضمت القائمة نخبة من النساء العربيات صاحبات البصمة الواضحة والمؤثرة في مجالات الثقافة والسياسة وتنمية المجتمع، وتقع مجالات تأثيراتهن داخل وخارج البلدان العربية.

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