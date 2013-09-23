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عاطف بشاي: الحكم بحل "الإخوان" تاريخي ويقضي على دعاوى "المصالحة"

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عاطف بشاي: الحكم بحل "الإخوان" تاريخي ويقضي على دعاوى "المصالحة" عاطف بشاي: الحكم بحل "الإخوان" تاريخي ويقضي على دعاوى "المصالحة"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 3 دقائق

وصف الكاتب والسيناريست عاطف بشاي الحكم الذي صدر بحظر جماعة الإخوان بـ"التاريخي".

وقال "بشاي"، في تصريح خاص لـ"الوطن": "هذا الحكم أكثر من رائع وإن كان تأخر كثيرًا، حيث كنت أتوقع صدوره في أعقاب ثورة 30 يونيو مباشرة، وتنبع أهميته في رأيي من تأكيده على قضية الاستقلال الوطني على المستوى العالمي، ويتأكد أن فض اعتصامي رابعة والنهضة كان لابد منه، وفي نفس الوقت يقضي على كل الدعاوى التي تطالب بالمصالحة مع الإخوان باعتبارهم فصيلاً سياسيًا ووطنيًا، فبهذا الحكم يتم إثبات أن تلك المقولات كاذبة لا يرددها سوى الخلايا النائمة والطابور الخامس".

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