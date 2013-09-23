كل مايتعلق بعباءتك السوداء

"سيدتي نت" يقدم للسيدة المحجبة دليلا لاختيار عباءتها السوداء هذا الموسم.

إن اختيار الخامات يعتمد على أمور وعوامل عدة، منها ما يرتبط بالمناسبة ومنها ما يرتبط بالموسم. فعلى سبيل المثال، في موسم الشتاء، يتم اختيار الأنواع الثقيلة ذات الالوان الشتوية والتى تتناسب مع الموضة، أما في موسم الصيف فيتم اختيار الاقمشة الحرير والخفيفة التى تتناسب مع الجو الحار. أما في ما يتعلق بعبايات المناسبات فيتم اختيار الاقمشة والخامات التى تصلح للسهرات وكذلك الوان الكريستال. و هكذا يصبح اختيار الخامات خاضعاً لهذه المعايير، لكي تكون العباءة مناسبة لكل الاوقات والمناسبات.

كما سبق وذكرنا فهناك العديد من التفاصيل التي أدخلت على العباءة العصرية، ولكن الأكثر حضورا اليوم هو الكريستال و يليه التطريز ثم الشك، والأمر يعتمد على ذوق السيدة والمناسبة أيضاً، أما الألوان فقد أصبح التركيز على اللون الأسود أكثر من المواسم السابقة التي ظهرت فيها الألوان بقوة، خاصة مع الحضور القوي للكريستال، والذي يظهر فخامة العباءة أكثر في حال انفرد مع اللون الأسود، ولكن هذا لا يمنع وجود الألوان على الساحة أيضا وكذلك تداخل الأقمشة الملونة.

- يجب على السيدة مراعاة الموسم وألا تختار عباءة بخامة غير مناسبة للطقس ودرجات الحرارة، وإلا تكون النتيجة عدم الشعور بالرضا من عباءة ثقيلة في الصيف أو من خامة خفيفة في الشتاء.

- مراعاة المناسبة: إذا كانت السيدة ترتدي العباءة كبديل للثياب في مناسبة ما، فعليها اختيار عباءة مميزة وأنيقة، غير تقليدية.

- مراعاة العمر: يجب عند اختيار العباءة أيضا مراعاة العمر في تفاصيل العباءة، فهناك أشكال غالبا ما تلائم الفتيات الصغيرات والمراهقات، بينما تكون أخرى اكثر ملاءمة للسيدات الناضجات في السن، وهذا أمر يؤثر في أناقة الإطلالة، كما من شأنه أن يفسدها برمتها.

- المقاس المناسب: احرصي على اختيار المقاس المناسب لك، لأن ارتداء عباءة لا تناسب مقاسك الحقيقي، سوف يجعلك تبدين وكأنك ترتدين عباءة شخص آخر.

- العباءة تعني الحشمة: يجب الا تنسي أن الحشمة والرصانة هما الهدفان الأساسيان من العباءة وإلا فقدت معناها الحقيقي.