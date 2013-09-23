الأسد: السلطات ستؤمن وصول المفتشين الدوليين إلى مواقع السلاح الكيميائى

أكد الرئيس السورى بشار الأسد، عدم وجود مشكلة من جهة السلطات فى تأمين وصول المفتشين الدوليين إلى مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية، متخوفا مع ذلك من حصول إعاقة من ناحية "الإرهابيين".

وقال الأسد فى مقابلة أجراها معه التليفزيون الصينى، "سى سى تى فى"، إن "الأسلحة الكيميائية فى سوريا، موجودة فى مناطق ومواقع آمنة... هناك سيطرة كاملة عليها من قبل الجيش العربى السورى".

وأضاف الرئيس السورى، بحسب نص المقابلة التى بثت تسجيلها صفحة الرئاسة السورية، على موقع "فيسبوك"، أن "الأسلحة الكيميائية دائما تخزن لدى أى دولة، ولدى أى جيش فى شروط خاصة من أجل منع العبث بها من قبل الإرهابيين، أو من قبل أى مجموعات أخرى تخريبية".

وأكد أنه تم إرسال البيانات المتعلقة بمخزون سوريا الكيميائى إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "الأسبوع الماضى، لأن المعلومات جاهزة وموثقة".

وقال إن "تأمين وصول المفتشين الذين سيأتون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، هذا طبعا لا يوجد فيه مشكلة، قد تكون هناك عقبة وحيدة وهى عقبة أساسية، الوضع الأمنى فى بعض المناطق الذى ربما قد يضع بعض العقبات فى وصول المفتشين".

وأوضح الرئيس السورى "أنا أقصد المناطق التى يوجد فيها مسلحون، ربما يريدون عرقلة هذا العمل، ونعرف أن هؤلاء الإرهابيين يعملون تحت إمرة دول أخرى، ربما تدفع هذه الدول الإرهابيين للقيام بأعمال تعيق وصول المفتشين من أجل اتهام الحكومة السورية بعرقلة تنفيذ الاتفاق".