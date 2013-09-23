إجراءات لإعادة مهاجرين سودانيين عالقين بإندونيسيا إلى السودان

كشف مدير إدارة قضايا العمل والعمال والعودة الطوعية بجهاز المغتربين السودانى، صابر عبدالله عوض، عن إجراءات وترتيبات لترحيل سودانيين- مهاجرين غير شرعيين- عالقين بإندونيسيا إلى البلاد.. مؤكدا وجود تقارير عن تسلل أعداد من السودانيين إلى السعودية وليبيا.

وأرجع عوض- فى تصريح اليوم الاثنين- أسباب الهجرة غير الشرعية للظروف الاقتصادية وسوء تقدير المتسللين لأوضاع الدول التى يحاولون الدخول إليها، وحداثة التجربة وضعف الرقابة على الحدود.

وقال إن التقارير أكدت تسلل أعداد من السودانيين إلى عدد من الدول العربية مثل السعودية، والتى بدأت حملة للقضاء على ظاهرة وجود المخالفين بواسطة الأجهزة المختلفة، حيث تم ترحيل عدد منهم إلى البلاد، وقال إن ليبيا تعتبر من أكثر الدول التى تعانى من ظاهرة التسلل بعد الثورة الليبية، ويرجع ذلك لطول الحدود بينها والسودان وعدم وجود نقاط مراقبة على تلك الحدود.

وأوضح أن عملية إعادة السودانيين العالقين فى إندونيسيا تتم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وبالتنسيق مع البعثة والجالية السودانية هناك.

وأكد أهمية الإسراع بإجازة قانون الإتجار بالبشر الذى تقدمت به الإدارة القانونية بجهاز المغتربين للحد من ظاهرة التسلل والهجرة غير الشرعية، بجانب الإسراع بتفعيل الدوريات الحدودية حتى يتم ضبط المهربين وردعهم.

وقال عوض إن الهجرة غير الشرعية إلى لبنان انحسرت فى الآونة الأخيرة بسبب الأحداث فى سوريا والتنسيق بين جهاز المغتربين والسفارة السودانية بلبنان بتنفيذ برنامج عودة طوعية بعد تقديم المساعدات للراغبين بتخفيض الغرامة والترحيل.. مشيرا إلى ترحيل نحو 4 آلاف سودانى خلال العامين الماضيين.

يذكر أنه فى أغسطس الماضى لقى 7 سودانيين مصرعهم غرقا فى نهر توارسى بإندونيسيا أثناء سفرهم بشكل غير شرعى إلى استراليا على متن قوارب، كما أعلن عن فقدان 24 آخرين بينهم سودانيين.

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