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الرئيس الروسى: العصابات المسلحة فى سوريا ظهرت من العدم

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الرئيس الروسى: العصابات المسلحة فى سوريا ظهرت من العدم الرئيس الروسى: العصابات المسلحة فى سوريا ظهرت من العدم

أكد الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى فى مدينة "سوتشى" الروسية، اليوم الاثنين، إن مشكلة تجاوز الإرهاب من بلد إلى آخر حقيقية، مضيفاً أن العصابات المسلحة فى سوريا ظهرت من العدم.

وأضاف بوتين إن المتشددين ينتقلون من بلد آخر وهناك ارتكاب للجرائم الدموية الرهيبة، ونتيجة لهذا قتل العديد من الناس فى كينيا نتيجة عملية إرهابية وحشية.

وقال بوتين: "اسمحوا لى نيابة عن كلماتنا المشتركة للتعبير عن التضامن مع كينيا وشعبها، نعبر عن تعازينا للضحايا وعائلات الذين قتلوا فى هذه المجزرة وآمل أن يتم معاقبة مرتكبيها".

وأكد النائب الأول لمدير دائرة الأمن الاتحادية للاتحاد الروسى "سيرجى سميرنوف" بعد اجتماع مجلس إدارة الهيكل الإقليمى لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاى للتعاون، فى وقت سابق حوالى 300-400 شخص من روسيا يقاتلون كمرتزقة فى سوريا.

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