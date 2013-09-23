المالكي: نتطلع لدور مصري يعيد للعالم العربي توازنه وفاعليته ونبذ الطائفية

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق يتطلع إلى الدور المصري الفاعل الذي يعيد للعالم العربي توازنه وفاعليته، معربا عن أمله في تقوية الاعتدال ونبذ التطرف والطائفية في العالم العربي والمنطقة من خلال التعاون والتنسيق بين العراق ومصر وباقي البلدان التي تعارض الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال استقبال المالكي، اليوم الاثنين، بمكتبه في بغداد وفداً مصرياً ضم عددا من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والإعلامية برئاسة يحي الجمل الفقيه القانوني ونائب رئيس الوزراء الأسبق.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والتأكيد على ضرورة تقوية العلاقات الأخوية بين العراق ومصر على المستويات الرسمية وغير الرسمية.

ومن جانبه، قال رئيس الوفد المصري يحي الجمل، إن العالم العربي لا يمكن له أن يستعيد عافيته دون تعاضد العراق ومصر واستعادة دورهما المحوري، داعيا إلى توسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويات الثقافية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الجوانب السياسية والاقتصادية.

ومن جهة أخرى تفتتح دائرة العلاقات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة العراقية، الخميس المقبل، في قاعة المسرح الوطني العراقي ببغداد، فعاليات الأسبوع الثقافي المصري برعاية وزير الثقافة سعدون الدليمي، احتفاء ببغداد عاصمة للثقافة العربية 2013.

وكانت بغداد قد شهدت في وقت سابق انطلاق فعاليات “بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013″ وتضمنت استعراض عدة فنون وانطلاق أسابيع ثقافية لعدة دول عربية.

أ ش أ