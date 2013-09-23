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القوات المسلحة والشرطة تواصل العملية العسكرية لتطهير سيناء من الإرهاب

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القوات المسلحة والشرطة تواصل العملية العسكرية لتطهير سيناء من الإرهاب القوات المسلحة والشرطة تواصل العملية العسكرية لتطهير سيناء من الإرهاب

أرشيفية

قامت عناصر  من القوات المسلحة والشرطة أمس الأحد،  بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية بقرى  “التومة – الظهير – المقاطعة “والتى أسفرت عن تدمير 13 عشة  تستخدم كنقاط تمركز وإنطلاق لهجمات العناصر الإرهابية .
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ضبط 7 جوال تحتوى على مادة “TNT ” المبشور  يقدر وزنها بحوالى 0.5 طن،  إلى جانب أسلاك كهرباء ومعدات تفجير ، و4 خزان وقود تقدر سعتهم التخزينية بحوالى  4 طن سولار / بنزين .
> كما تم تدمير 2عربة دفع رباعى والتى يتم إستخدمها بواسطة العناصرالارهابية فى مهاجمة الكمائن والنقاط الأمنية للجيش والشرطة فى سيناء .
> بالإضافة إلى ضبط 8 أفراد من العناصر الإرهابية والإجرامية من المتورطين فى زرع العبوات الناسفة التى تستهدف مركبات الجيش والشرطة بشمال سيناء ، ومن بينهم محمد سليمان سالم حسن- من العناصر التكفيرية  ومتهم بإخفاء عادل حبارة  فى منزله لمدة “45″ يوم  .
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كما تم ضبط كميات من الأسلحة والمعدات والأدوات الفنية من بينها  بندقية آلية – مسدس 9 مم – “2″ نظارة ميدان، “137″ طلقة 0.5 بوصة، “642″ طلقة عيار “7,62×51 مم” ،  “3″ حامل رشاش، “3″ علبة شريط خاصة الرشاش، وأجهزة حواسب بها معلومات عن النقاط الهامة والأماكن الحيوية بسيناء  .

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