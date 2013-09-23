القوات المسلحة والشرطة تواصل العملية العسكرية لتطهير سيناء من الإرهاب

قامت عناصر من القوات المسلحة والشرطة أمس الأحد، بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية بقرى “التومة – الظهير – المقاطعة “والتى أسفرت عن تدمير 13 عشة تستخدم كنقاط تمركز وإنطلاق لهجمات العناصر الإرهابية .

>

ضبط 7 جوال تحتوى على مادة “TNT ” المبشور يقدر وزنها بحوالى 0.5 طن، إلى جانب أسلاك كهرباء ومعدات تفجير ، و4 خزان وقود تقدر سعتهم التخزينية بحوالى 4 طن سولار / بنزين .

> كما تم تدمير 2عربة دفع رباعى والتى يتم إستخدمها بواسطة العناصرالارهابية فى مهاجمة الكمائن والنقاط الأمنية للجيش والشرطة فى سيناء .

> بالإضافة إلى ضبط 8 أفراد من العناصر الإرهابية والإجرامية من المتورطين فى زرع العبوات الناسفة التى تستهدف مركبات الجيش والشرطة بشمال سيناء ، ومن بينهم محمد سليمان سالم حسن- من العناصر التكفيرية ومتهم بإخفاء عادل حبارة فى منزله لمدة “45″ يوم .

>

كما تم ضبط كميات من الأسلحة والمعدات والأدوات الفنية من بينها بندقية آلية – مسدس 9 مم – “2″ نظارة ميدان، “137″ طلقة 0.5 بوصة، “642″ طلقة عيار “7,62×51 مم” ، “3″ حامل رشاش، “3″ علبة شريط خاصة الرشاش، وأجهزة حواسب بها معلومات عن النقاط الهامة والأماكن الحيوية بسيناء .