مدرس وطالبة يتهمان مديرا مدرستين فى شبرا الخيمة بالتعدي عليهما

شهدت مدينة شبرا الخيمة قيام مدير مدرسة بالتعدى على مدرس ، بينما اتهمت طالبة مدير مدرسة أخرى ضربها.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعتين ، وبالفحص تبين تحرير ايمن فتحى السيد 40 سنه مدرس بمدرسه ملحقة المعلمين بتضرره من مدير المدرسة رضا حجازى لقيامه بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجرح قطعى بالإصبع الوسطى لليد اليمنى ، وعلل ذلك لمطالبة المشكو فى حقه له بإخلاء المدرسة من أولياء الأمور ، ورفض المشكو فى حقه لذلك.

وفي المدرسة الثانويه التجاريه ببهتيم تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمه من منى عبد الغنى نصر 16 سنه طالبة بتضررها من مدير المدرسة لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بتورم بإصبع السبابة لليد اليسرى ،وعللت ذلك بسبب تواجدها بفناء المدرسه لاستلام الكتب الدراسية أثناء اليوم الدراسى.

تم إخطار الإدارة التعليمية بشبرا الخيمه وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعتين ،وتحرر محضرين بهما جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2013م ، وجارى العرض على النيابة.