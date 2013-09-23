مشروع جديد للحفاظ علي نظافة البيئة بالفيوم

استقبل الدكتور “حازم عطية الله” محافظ الفيوم “سامح حسين شاور” رئيس مجلس ادارة جمعية اصدقاء الخير و”عبد القادر الشيمي” مدير فرع الجمعية بالفيوم لمناقشة امكانية تعميم مشروع حراس البيئة الذي يجري تنفيذة بقريتي ديسيا وطبهار علي باقي المحافظة.

أشاد محافظ الفيوم بأهمية العمل المجتمعي التطوعي ودورة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، مؤكداً علي ضرورة تكاتف العمل المدني مع القطاع الحكومي للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، و أضاف ان المحافظة لديها من المقومات السياحية والأثرية والبشرية والبيئية، ما يؤهلها لتحقيق مركز متقدم بين محافظات مصر في مجال التنمية المختلفة.

و ناشد المواطنين بضرورة تحقيق تنمية مجتمعية علي أرض الواقع كلاً في مجال تخصصة وعمله لان المرحلة الحالية تحتاج الي تكاتف الجميع، مؤكداً ان المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لكل من يسعي الي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

و من جانبة أشار رئيس مجلس ادارة جمعية اصدقاء الخير ان الجمعية تنفذ مشروعاً لنظافة البيئة بمحافظة الفيوم بقريتي ديسيا بمركز الفيوم وطبهار بمركز ابشواي، حيث يقوم المشروع علي تجميع القمامة من المنازل بشكل منتظم من خلال حراس البيئة وترحيلها الي مدفن امن بعيداً عن المناطق السكنية، مشيراً انه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين محافظة الفيوم وجمعية اصدقاء الخير وجامعة الفيوم للعمل علي انجاح المشروع وتنفيذة بشتي انحاء المحافظة.

و ذلك مع استخدام الخبرات العلمية والعملية لاساتذة الجامعة بذات المجال، واضاف انه تم تنظيم قوافل تنمية شاملة بقرية ديسيا في النواحي الطبية والبيطرية وتعليم الكمبيوتر للاطفال والتشجير وتجميل البيئة مشيراً الي انه سيتم توسعة المشروع في قريتي العجميين وابوكساه بمركز ابشواي تمهيداً لتعميمة بباقي المحافظة.