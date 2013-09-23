بالصور| وزير التعليم يتفقد تشغيل أول خط لإنتاج التابلت المصري

كتب : توفيق شعبان الإثنين 23-09-2013 14:22

قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، صباح اليوم، بزيارة المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمجمع مدارس إسكو لتفقد خط إنتاج التابلت المصري في أول يوم تشغيل له، كان في استقبالهما الدكتورة بثينة كشك، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والأستاذة سناء عثمان مدير عام إدارة شبرا الخيمة التعليمية، ومن قيادات الوزارة الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد.

أكد الوزير، في كلمته التي وجهها للطلاب في طابور الصباح، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر، وأن هذا المستقبل لن ينصلح إلا بتطوير التعليم الفني والاهتمام به.

وأشار الوزير إلى أن المدرسة الفنية المزدوجة تعد أول تطبيق لأفكاره وتوجهاته أثناء توليه رئاسة قطاع التعليم الفني وهي "مصنع داخل مدرسة" و"مدرسة داخل مصنع"، لافتا الى أن المدرسة بها مصنع متكامل لإنتاج التابلت، وأنه سيتم افتتاحه بعد عيد الأضحى بمشيئة الله.

ووافق الوزير على الطلب المقدم من صلاح يحيى مدير المدرسة بمنح كل طالب من طلاب الصف الأول في المدرسة جهاز تابلت، والذي يعد من باكورة إنتاجهم.

قام الوزير بتفقد خط إنتاج التابلت المصري في اليوم الأول، وأشاد بالمستوى المتقدم للطلاب العاملين به، وهم من قسمي الكهرباء والإلكترونيات.