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بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقى الدفعة الأولي بكلية "طب بشري"

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بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقى الدفعة الأولي بكلية "طب بشري" بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقى الدفعة الأولي بكلية "طب بشري"

التقي الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم، طلاب الفرقة الأولى بكلية طب بشري والتي افتتحت هذا العام، حيث طمأن الطلاب على سير العملية التعليمية مدللا بانتظام الدراسة من اليوم الأول.

وأشار القمري إلي أن كلية طب تحذو حذو الجامعات الكبرى والجامعة لم تبخل على كلية طب من حيث الإمكانيات والمعامل وبدأنا من حيث انتهى الآخرون و سيتم نقل الطلاب بالمبنى الجديد خلال أيام، مؤكدا للطلاب أن "جامعة كفر الشيخ ستنافس الجامعات الأخرى بكم وبكلية الطب واستبشر بكم خيرا وهذه خطوة جيدة لأهالي كفر الشيخ وهذا حلم كنا نريد تحقيقه على مدار 20سنة والهدف من الكلية خريج متميز علمياً".

فيما أضاف الدكتور محمد أبوالي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم أن الجامعة لن تبخل على الطلاب بكل احتياجاتهم.

جدير بالذكر أن طلاب الكلية عبروا عن تفاؤلهم بتواجدهم بكلية طب البشري ولأنهم أول دفعة بها وعاهدوا رئيس الجامعة ونائبه على رفع شأن الكلية والجامعة بين الجامعات المصرية.

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