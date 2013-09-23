إحالة مديرة مدرسة بأسيوط للتحقيق لتحريضها الطلاب على تعطيل العمل

أحال اللواء “إبراهيم حماد” محافظ أسيوط “وفاء تاج الدين” مديرة مدرسة التحرير التجريبية للغات بمدينة أسيوط إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، للتحقيق معها فيما نسب إليها من تحريض لطلاب المدرسة والمعلمين و أولياء الأمور على التظاهر داخل المدرسة وتعطيل العملية التعليمية على خلفية قرار المحافظ بنقلها من إدارة المدرسة بعد رفضها تنفيذ السياسة العامة للمحافظة والنهج الذى اتبعه المحافظ بوضع حلول عاجلة لما يعانىه مواطنى اسيوط بسبب عدم قبول ابنائهم ببعض المدارس وابتعاد تلك المدارس عن مقار سكنهم خاصة خلال المرحلة الحالية.

و قال المحافظ أن مديرة المدرسة أعطت لنفسها الحق في التحريض والإخلال بالأمن في المدرسة لمجرد نقلها بعد معارضتها لسياسة المحافظة في مراعاة البعد الانساني والاجتماعي للطلاب وأولياء الأمور خاصة أن المحافظة بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم بالمديرية قاموا بتوفيق الأوضاع داخل المدارس لاستيعاب كل الطلبات المقدمة فوق الكثافة وطلبات النقل للم الشمل دون أي استثناءات أو مجاملات فضلا عن تعميق الشعور لدى المواطنين بتأمين ابنائهم ومستقبلهم الدراسى.

وأضاف المحافظ أنني أسعى منذ توليت مقاليد الأمور في أسيوط إلى حل المشكلات بالتعامل المباشر مع المواطنين.