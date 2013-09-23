نجل مستشار وزير الزراعة السابق يطالب بالسماح لوالده بالسفر لإجراء جراحة نادرة

تقدم معتز أحمد عبدالفتاح, نجل المستشار أحمد عبدالفتاح سيد إسماعيل مستشار وزير الزراعة السابق, والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية رشوى, بعريضة إلى النائب العام المستشار هشام بركات, يطالبه فيها بالسماح لوالده بالسفر لخارج مصر لإجراء عملية جراحية عاجلة.

وذكرت العريضة أنه إنتقلت لجنة من الطب الشرعي برئاسة الدكتور عمرو محمود إبراهيم الطبيب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية, والدكتور تامر خشبة ضابط طبيب بقطاع السجون, إلى مستشفى الأمراض الباطنية بجامعة القاهرة لتوقيع الكشف الطبي على السجين المحتجز داخل المستشفى لتدهور حالته الصحية.

وأوضح تقرير اللجنة الطبية والمرفق بالعريض”, أن السجين المحتجز يبلغ من العمر 54 سنة, وتبين من توقيع الكشف الطبي عليه, أنه يعاني من مرض السكر وقصور بالشرايين التاجية وزياردة في ضربات القلب وإرتفاع شديد وخبيث في ضغط الدم يصل إلى 270 / 150, بالرغم من خضوع المريض لسبعة أصناف مختلفة من العقاقير المعالجة لضغط الدم, والمقاوم للعلاج الدوائي, وهذا يهدد بذاته حياة المريض للخطر.

وقد احتاج المريض للخضوع للعلاج والمتابعة بوحدة الرعاية المركزة مع علاج بالتنقيط الوريدي لعقار “النيترو جلسرين”, أحيانا, وقد رفض المريض إجراء كي للعصب الكلوي عن طريق القسطرة “Renal Denervcdion”, الذي إقترحه إستشاري أمراض القلب بعد العرض عليه.

وأوضح التقرير أنه لم يتبقى أمام السجين المحتجز سوى علاج تدخلي بقطع العصب السيمبثاوي “SYMPATHECTOMY”, وهو غير متوافر بمصر, ويحتاج المريض للمراقبة الطبية والعلاج الدوائي, والتدخل الجراحي السريع, وذلك لتجنب حدوث مضاعفات كنزيف المخ وإرتشاح الرئتين, وعليه ترى اللجنة ضرورة إجراء ذلك التدخل الجراحي, لتجنب حدوث مضاعفات, مع ضرورة بقائه تحت الرعاية الطبية الدوائية المستمرة, والمنتمة بالرعاية المتوسطة بمستشفى الباطنة جامعة القاهرة لحين إجراء ذلك التدخل الجراحي, على أن يعود لمحبسه عقب إستقرار حالته.