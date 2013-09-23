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أهالي قرية بالمنوفية يتهمون إمام مسجد بالتحريض على العنف

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أهالي قرية بالمنوفية يتهمون إمام مسجد بالتحريض على العنف أهالي قرية بالمنوفية يتهمون إمام مسجد بالتحريض على العنف

مدير امن المنوفية

تقدم 5 من أهالى قرية الكوداي مركز أشمون محافظة المنوفية بلاغ ضد إمام وخطيب مسجد السلام بالقرية يتهمونه بالتحريض على العنف ضد والقوات المسلحة والشرطة فى خطبه وتم تحرير محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطاراً من اللواء مجدى سابق حكمدار المنوفية يفيد كل من على عبد الفتاح وسمير مصطفى و مصطفى سعيد و رضا سعيد وأحمد سليمان جميعهم مقمين بقرية الكوادى مركز اشمون لتضررهم من سامى حسين الصاوى إمام وخطيب مسجد السلام لقيامه بالسب والقذف ضد القوات المسلحة ووصفه 30 يونيه بالانقلاب العسكرى .

وأضافوا فى البلاغ أنه حرض الاهالى على التظاهر والعنف ضد الحكومة والقوات المسلحة والشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8538 إدارى أشمون وتولت النيابة التحقيقات.

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