مكافحة الإيدز: انخفاض حالات الإصابة بالمرض بين الأطفال إلى 52% منذ 2011

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

اعلن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز في تقريرها السنوي انخفاض حالات الاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بين الاطفال إلى 52% منذ عام 2011 ، وبين البالغين بنسبة 33% خلال هذه الفترة.

وأضاف تقرير البرنامج ومقره العاصمة السويسرية "جنيف"، أنه تم رصد 2.3 مليون حالة جديدة أصيبت بهذا المرض العام الماضي مقابل 2.5 مليون حالة عام 2011 أي تراجع بنسبة 33% مقارنة بعام 2001.

من جانبه ، قال "ميشيل سيديبي" المدير التنفيذي للبرنامج، إن العدد السنوي لحالات العدوى الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية يواصل الانخفاض مع تراجع سريع بين الأطفال المصابين.

وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلت في مجال العلاج المضاد للفيروسات للسيدات الحوامل لمنع نقل العدوى إلى اطفالهن قبل ولادتهم.. موضحا أن هدف عام 2015 هو تقليل الاصابات الجديدة بين الاطفال بنسبة 90% والذي يمكن أن يتحقق.

يذكر أن عام 2012 شهد اصابة 260 الف طفل على مستوى العالم اي ما يعادل 35% اقل مما كانت عليه عام 2009 و52% أقل من عام 2001.

يشار إلى أنه وفقا لتوقعات البرنامج، فإن 35.3 مليون شخص على مستوى العالم يعيشون بهذا الفيروس حيث تمت إصابة 2.3 مليون شخص، كما توفي 1.6 مليون بأمراض مرتبطة بهذا الفيروس.