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القومي لحقوق الإنسان يؤكد اهتمامه بأوضاع السوريين المقبوض عليهم في مصر

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القومي لحقوق الإنسان يؤكد اهتمامه بأوضاع السوريين المقبوض عليهم في مصر القومي لحقوق الإنسان يؤكد اهتمامه بأوضاع السوريين المقبوض عليهم في مصر

يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإهتمام اللازم ومن خلال بعثة لجمع وتوثيق المعلومات لأوضاع السوريين المقبوض عليهم فى قسم ثان المنتزه وقسم شرطة أبوقير بالأسكندرية ، بعد محاولتهم الإبحار إلى إيطاليا وتعامل النيابة العامة معهم.

وقد تأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان المعاناه المعيشية لهؤلاء المُحتجزين أطفالاً ونساءاً وشيوخاً ، والذى يتعدى عددهم 250 شخص وعدم مطابقة أماكن الإحتجاز الشروط المُتعاوف عليها والمعمول بها دولياً فضلاً عن ضيق المكان لما يخل بالمعايير والمبادئ المعمول بها .

ويتطلع المجلس القومي لحقوق الإنسان المعالجة الفورية لهذا الوضع كما يسعى فى الوقت ذاته لتوثيق الرؤى مع المسؤليين فى وزارات الداخلية والخارجية والعدل والنيابة حول وضعية السوريين الموجوديين فى بأعتبارهم أشقاء لنا يستحقون كل الرعاية والدعم من شعبنا فهم رفاق كفاح وشركاء نصر أكتوبر العظيم.

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