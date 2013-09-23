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نقابة القطاع الخاص: فشل مفاوضات الحد الأدنى يدل على ضعف الحكومة

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نقابة القطاع الخاص: فشل مفاوضات الحد الأدنى يدل على ضعف الحكومة نقابة القطاع الخاص: فشل مفاوضات الحد الأدنى يدل على ضعف الحكومة

أكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن فشل المفاوضات مساء أمس الأحد بين وممثلى العمال ورجال الأعمال حول تحديد قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين فى قطاع الخاص، يدل على ضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها على إلزام رجال الأعمال بقيمة الحد الأدنى.

وأضاف شعبان خليفة فى تصريحات "لليوم السابع" أن العمال فى القطاع الخاص عانوا كثيرا خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك وفى عهد المعزول محمد مرسى، واستبشروا خيرا فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعقب ثورة 30 يونيه، إلا أنهم فوجئوا بمماطلة رجال الأعمال فى إقرار قيمة الحد الأدنى وضعف الحكومة أمامهم.

ورفض خليفة مطالب رجال الأعمال بأن يكون قيمة الحد الأدنى من خلال قرار صادر من الحكومة أو المجلس القومى للأجور، وطالب بأن يكون وفق قانون يصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بعد موافقة كافة الأطراف عليه.

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مصر 365

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