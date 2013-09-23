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وزير الدفاع يوافق على إنشاء 5 محطات وقود بالوادى الجديد

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وزير الدفاع يوافق على إنشاء 5 محطات وقود بالوادى الجديد وزير الدفاع يوافق على إنشاء 5 محطات وقود بالوادى الجديد

صورة أرشيفية

وافق الفريق أول “عبد الفتاح السيسى” نائب أول رئيس الوزراء، و وزير الدفاع، على إنشاء خمسة محطات وقود  بالوادى الجديد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك فى إطار الدور الذى تلعبه وزارة الدفاع  لتقديم خدمات للمواطنين.

صرح بذلك اللواء “محمود خليفة” محافظ الوادى الجديد، وقا ل انه سيتم إنشاء محطتين بمركز الخارجة، و تم اختيار مواقعهما من خلال الوحدة المحلية لمركز الخارجة، هذا بالإضافة الى انشاء محطة للوقود بمركز بلاط الذى يفتقد لهذه الخدمة.

و تم اختيار الموقع لإنشاء هذه المحطة بالتنسيق مع مركز بلاط واضاف محافظ الوادى الجديد ان المحافظة انتهت من اختيار هذه المواقع لتكون جاهزة للعمل خلال الايام القادمة.

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