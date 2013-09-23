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ضبط 617 هارب من أحكام قضائية فى حملة أمنية بقنا

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ضبط 617 هارب من أحكام قضائية فى حملة أمنية بقنا ضبط 617 هارب من أحكام قضائية فى حملة أمنية بقنا

محمد كمال – مدير أمن قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 500 هارب من أحكام قضائية مختلفه خلال حملة أمنية مكبرة قامت بها لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحه الغير مرخصة بالمحافظة .

و أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد كمال مدير أمن قنا عن ضبط 500 هارب من أحكام قضائية مختلفة على مستوى مراكز المحافظة منها 2 حكم جنائى و 162 حكم بحبس جزئى و 153 حكم بحبس مستأنف و 177 حكم بحبس غرامة جزئى و56 حكم بحبس غرامة مستأنف و65 مخالفات فيما تم ضبط محمود.ع 32 سنه عاطل بقوص مطلوب ضبطة واحضاره فى قضايا مخدرات ، ومبارك.ع 35 سنة والمطلوب ضبطة وإحضاره فى قضية إستخدام سلاح وإطلاق أعيرة نارية ، وتم تحرير محاضر بالوقائع لتتولى النيابة العامة التحقيق .

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