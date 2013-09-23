ضبط 617 هارب من أحكام قضائية فى حملة أمنية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 500 هارب من أحكام قضائية مختلفه خلال حملة أمنية مكبرة قامت بها لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحه الغير مرخصة بالمحافظة .

و أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد كمال مدير أمن قنا عن ضبط 500 هارب من أحكام قضائية مختلفة على مستوى مراكز المحافظة منها 2 حكم جنائى و 162 حكم بحبس جزئى و 153 حكم بحبس مستأنف و 177 حكم بحبس غرامة جزئى و56 حكم بحبس غرامة مستأنف و65 مخالفات فيما تم ضبط محمود.ع 32 سنه عاطل بقوص مطلوب ضبطة واحضاره فى قضايا مخدرات ، ومبارك.ع 35 سنة والمطلوب ضبطة وإحضاره فى قضية إستخدام سلاح وإطلاق أعيرة نارية ، وتم تحرير محاضر بالوقائع لتتولى النيابة العامة التحقيق .