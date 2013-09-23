11 أهلاويا وتمساح في قائمة مصر لمواجهة غانا

ضم بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر 11 لاعبا من الأهلي استعدادا لمواجهة غانا في التصفيات النهائية لكأس العالم.

ووفقا لما أعلنه الجهاز الفني لمنتخب مصر، تم ضم شريف إكرامي ووائل جمعة ومحمد نجيب وأحمد شديد قناوي وأحمد فتحي وسيد معوض ورامي ربيعة وحسام عاشور وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد أبو تريكة من الأهلي.

بجانب خماسي الزمالك أحمد عيد عبد الملك ومحمد عبد الشافي وعمر جابر وشيكابالا ومحمد إبراهيم، مع ثلاثي الإسماعيلي محمد صبحي وعمرو السولية وحسني عبد ربه.

كما ضم برادلي أوكا من وادي دجلة وأحمد حمودي من سموحة وأحمد الشناوي من المصري وأحمد تمساح الذي انتهت إعارته لظفار العماني.

وكان الجهاز الفني للفراعنة قد أعلن يوم الأحد عن استدعائه لعشرة لاعبين محترفين.