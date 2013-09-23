عبور 28 سفينة قناة السويس اليوم الاثنين بحمولة قدرها 1,3 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الاثنين 28 سفينة بحمولة قدرها مليون و312,6 ألف طن سفن بضائع من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 8 سفن بحمولة قدرها 379,6 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع البريطانية MAERSK EDISON بحمولة قدرها 146,5 ألف طن، قادمة من مصر متجهة إلى عمان.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 933 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة البضائع السنغافورية APL QINGDAO بحمولة قدرها 118,8 ألف طن، قادمة من عمان ومتجهة إلى نيوزلندا.