محافظ القاهرة يقوم بجولة مفاجأة لحى دار السلام.. ويأمر برفع الإشغالات

أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، تعليماته لرئيس حى دار السلام برفع كفاءة شارعى أحمد زكى والفيوم بدار السلام ومنحه مهلة لمدة عشرة أيام لرفع كافة الإشغالات مع إعادة رصف عدد من القطاعات بالشارع وطلاء البردورات وتركيب واستعواض الناقص منها.

بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عملها بكفاءة وإزالة اللافتات والملصقات من عليها وإزالة التشوهات والكلمات المسيئة من على الجدران والأسوار مع التأكيد على رفع كافة الإشغالات من محيط المدارس، ورفع كافة الأكشاك غير المرخصة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة ميدانية قام بها المحافظ اليوم الاثنين، لحى دار السلام تفقد خلالها الحى مروراً من مدخل المعادى بميدان سوارس وشوارع أحمد زكى الفيوم ومصر حلوان ومحطة الزهراء.

وطالب المحافظ بتوجيه حملة نظافة مكثفة لتجريد الشوارع وإزالة الأتربة والطين الملتصق بالشوارع مع التشديد على رفع كافة السيارات المتروكة بالشوارع سواء التى تحمل لوحات معدنية أو بدون وعدم تسليمها لأصحابها إلا بعد تقديم إثبات الملكية ودفع الغرامة المقررة كإشغال طريق والتعهد بعدم تركها بالشارع مرة أخرى.

رافق المحافظ فى جولته اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس حافظ السعيد رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومحمد الطويل رئيس حى دار السلام.