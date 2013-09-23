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حمدان بن محمد بن يكافيء فرسان الأهلى تقديرا لفوزهم بكأس السوبر

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حمدان بن محمد بن يكافيء فرسان الأهلى تقديرا لفوزهم بكأس السوبر حمدان بن محمد بن يكافيء فرسان الأهلى تقديرا لفوزهم بكأس السوبر

كافأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي الأهلي بدبي لاعبي فريق كرة القدم الأول في النادي تقديرا من سموه للانجاز الكروي الذي حققه الفريق بفوزه في بطولة كأس السوبر في افتتاحية الموسم السادس للاندية المحترفة.

وقد أمر سموه بصرف دفعة أولى من ثمن فيلا سكنية في أحد مشاريع شركة اعمار العقارية في دبي تمنح لكل لاعب من لاعبي الفريق الاول تشجيعا من سموه للشباب للتوجه نحو الاستثمار الأمثل الذي يؤمن لهم مستقبلا واعدا واستقرارا ماديا واجتماعيا لهم ولأسرهم.

  وتأتي مكرمة سموه هذه في إطار تحفيز اللاعبين على مزيد من العطاء والنجاح وتحقيق انتصارات كروية ورياضية أهم وأقوى ليظل النادي الاهلي من الاندية الوطنية الرائدة والعريقة في الدولة.

وإلى ذلك فاإن المكرمة تعكس رعاية سموه لشباب النادي عموما وشباب الفريق الأول الذين اجتهدوا واستحقوا الفوز بكأس السوبر ويستحقون التكريم المعنوي والمادي الذي يساعدهم على الاستقرار النفسي والانصراف الى التركيز على التدريب والاستعداد الى الجولات والمنافسات الكروية المستقبلية وتحقيق الافضل للنادي ومحبيه وجمهوره.

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