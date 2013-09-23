ضبط تشكيل عصابي لسرقة حقائب السيدات والمصوغات بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط اثنين من أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب اليد والمصوغات الذهبية عن طريق الخطف من السيدات المارة بالطريق العام بساحل طهطا.

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج ، إخطاراً من قسم شرطة طهطا، يفيد بتمكن ضباط القسم من ضبط كلا من: “حسن أحمد عبد اللطيف” 17 سنة عامل، يقيم شارع النصر القبلي ساحل طهطا، محمد محسن فتحي 12 سنة عامل يقيم شارع التحرير ساحل طهطا، أحمد علاء راجي ” فر هارباُ ” حال قيامهم بسرقة حقيبة يد من “إيرين حلمي لحظي” 30 سنة مدرسة مستخدمين في ذلك توك توك قيادة الثالث.

وبمواجهة الأول والثاني بما أسفر عنه الضبط أعترف بإرتكابهما الواقعة بالأشتراك مع المتهم الهارب حيث كونوا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة حقائب اليد والمصوغات الذهبية عن طريق الخطف من السيدات المارة بالطريق العام مستخدمين في ذلك التوك توك المضبوط.

جاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الأجرامي وضبط المتهم الهارب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6822 جنح القسم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.