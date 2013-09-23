نقل مديرة مدرسة التحرير بأسيوط وأولياء الأمور يتظاهرون للمطالبة بعودتها

تظاهرالعشرات من أولياء امور طلاب مدرسة التحرير التجريبية بأسيوط احتجاجا على قرار المحافظ بنقل مديرية المدرسة على خلفية رفضها قبول تأشيرات المحافظ بقبول طلاب فوق الكثافة وفقا لقرار وزير التربية والتعليم، بحجة ان ارتفاع الكثافة بالفصول يؤثر على نسبة التحصيل للطلاب خاصة وان هذه التأشيرات تعدت 20%.

الأمر الذي ادى الى تجمهر عدد أخر من اولياء الامور امام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتنفيذ قرار الوزير وقبول اولادهم بالمدرسة.

و جاء القرار بعد تقدم فتحي بيومي، وكيل وزارة التربية بأسيوط، بمذكرة إلى المحافظ تتضمن اعتراض ” وفاء تاج الدين ” مديرة مدرسة أسيوط التجريبية للغات على تأشيرات المحافظ بقبول عدد من الطلاب فوق الكثافة مما تسبب في تعطيل سير العملية الدراسية.

و من جانبه قال “فتحي بيومي”، وكيل وزارة أسيوط بان مديرة المدرسة رفضت قبول تأشيرات المحافظ والتي تقضي بقبول اعداد أضافية فوق الكثافة مشيرا الى أن هذه التأشيرات يتم الموافقة عليها بعد التنسيق بين المحافظ ومديرية التربية والتعليم.