حبس 5 أشخاص 4 أيام فى مقتل مزراع بسوهاج

أمرت النيابة العامة فى سوهاج بحبس 5 أشخاص من عائلة ” شلقامي ” متهمين في مقتل مزارع من عائلة ” الصياد ” بسبب خلافات علي مقابر بمركز البلينا 4 أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق وإخلاء سبيل 4 أشخاص من عائلة الصياد في حالة دفع ضماناً مالياً وقدره 5000 جنيهاً .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي

إخطاراً من مركز شرطة البلينا ، يفيد وصول المدعوحمدي شريف منصور 60 سنة مزارع ، يقيم بناحية بني حميل بدائرة المركز ، ينتمي ” لعائلة الصياد ” ، إلي المستشفي المركزي جثة هامدة .

بإلانتقال والفحص وسؤال نجل المجني عليه عبد الباسط حمدي 23 سنة مزارع أتهم المدعو أحمد السيد شلقامي 54 سنة عامل ، ينتمي ” لعائلة آل شلقامي ” بالتعدي علي والده بعصي شوم وإحداث إصابة برأسه أودت بحياته إثر حدوث مشاجرة بين بعض أفراد العائلتين ، بسبب نزاع علي مقابر ، تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أنكر ما نسب إليه .

وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائي من ضبط طرفي المشاجرة وهم :-

طرف أول “عائلة شلقامي” (جمال السيد شلقامي حامد 43 سنة عامل ، أحمد السيد شلقامي 67 سنة عامل معماري ، السيد شلقامي حامد 84 سنة فلاح ، محمد عبد الراضى شلقامي 41 سنة إمام مسجد ، الشريف محمود محمد الشريف 35 سنة مهندس زراعي) .

طرف ثاني “عائلة الصياد” (التمساح أحمد محمد 51 سنة كهربائي ، الصياد أحمد محمد عثمان 42 سنة إمام مسجد ، محمد فوزي عبد العاطي 41 سنة حاصل على دبلوم صنايع ، أبو المجد عبد الشافي السمان 45 سنة عامل بمسجد) والطرفان يقيمان بذات الناحية .