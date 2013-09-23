مصطلح ' الخليج الفارسي ' يثير أزمة بين الإمارات والفيفا

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى نظيره الدولي بعد أن قام موقع الفيفا بتغيير مسمى دول الخليج العربي إلى الفارسي.

وطالب الاتحاد الإماراتي في رسالة وصفتها صحيفة "البيان" بشديدة اللهجة، مسؤولي الاتحاد الدولي بالعودة إلى المسمى القديم في أسرع وقت.

وقال يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة أن اتصالات تمت مع السعودية، وعدد من دول الخليج العربي من أجل تنسيق المواقف واتخاذ قرار موحد قوي، من شأنه أن يعيد الأمور لنصابها الصحيح.

ولم يخطر الاتحاد الدولي أيا من الاتحادات الخليجية الستة "الكويت، السعودية، قطر، البحرين، عمان، والإمارات ، بالتغيير وفوجئ به الجميع.