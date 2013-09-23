الجندي في مؤتمر دولي للإحصاء في فلسطين غدا

كتب : ماهر هنداوي منذ 10 دقائق

يشارك اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في احتفالات جهاز الإحصاء الفلسطينى غدا بمناسبة مرور عشرون عاما على إنشائه.

ويعقد بهذه المناسبة مؤتمرا دوليا تحت عنوان "الإحصاءات الفلسطينية ومسيرة عشرين عـاما من بنــاء الدولة" خلال يومي 24، 25 سبتــمبر الجـاري.

ويشارك في أعمال المؤتمر العديد من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية والدولية وممثلو العـديد من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمـة بالإحصاءات .. ويرأس الجندى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر غدا، حيث يعقد المؤتمر تحـت رعاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله.