أخبار عاجلة

افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

الجندي في مؤتمر دولي للإحصاء في فلسطين غدا

Google+ Print
الجندي في مؤتمر دولي للإحصاء في فلسطين غدا الجندي في مؤتمر دولي للإحصاء في فلسطين غدا

كتب : ماهر هنداوي منذ 10 دقائق

يشارك اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في احتفالات جهاز الإحصاء الفلسطينى غدا بمناسبة مرور عشرون عاما على إنشائه.

ويعقد بهذه المناسبة مؤتمرا دوليا تحت عنوان "الإحصاءات الفلسطينية ومسيرة عشرين عـاما من بنــاء الدولة" خلال يومي 24، 25 سبتــمبر الجـاري.

ويشارك في أعمال المؤتمر العديد من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية والدولية وممثلو العـديد من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمـة بالإحصاءات .. ويرأس الجندى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر غدا، حيث يعقد المؤتمر تحـت رعاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية