عدم الاهتمام بآلام الأسنان يعرض الطفل إلى تيبس الفك

لا يتوقف الأطفال عن اللعب واللهو والقفز، الأمر الذى يعرضهم لبعض المشاكل الصحية، منها آلام الأسنان عندما يقعون عليها، إلا أن بعض الأمهات لا يبالين بهذه الآلام، ولا تنصت لطفلها مما يعرضه لمرض تيبس الفك، كما تقول الدكتورة بسمة موسى أستاذ طب الأسنان جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن تيبس الفك السفلى لمفصل الأسنان عبارة عن دماء تتجمع فى عظام الفك السفلى، وإذا لم تتم إزالتها تتحول لعظام تلحم بين الفك وعظام الجمجمة، ويكون ذلك نتيجة لخبطات ووقعات متكررة للأطفال تؤثر على مفصل الفك، وتؤدى إلى ألم وعند إهمال شكوى الطفل تؤدى إلى تيبس فى عظام الفك السفلى.

> وأضافت موسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأم يجب عليها أن تلاحظ أطفالها عند الوقوع وتنصت لشكواهم، لافتة إلى أن أعراض تيبس المفصل الفك هى ظهور اعوجاج فى الوجه وعدم تناول الأكل بشكل طبيعى، ويحدث قصور فى نمو الفك ويظل الفك صغيرا، وعند إهمال الطفل فى مرحلة الطفولة تغلق الفم تدريجيا ويكون الشكل الوجه الطائر.

> لذلك تنصح موسى الأمهات بملاحظة أطفالهن عند اللعب لأن إذا لوحظ المرض فى البداية يتم تداركه ومعالجته عن طريق الجراحة وتكون من خارج الوجه من أمام الأذن لمفصل الفك ويتم إزالة جزء من العظام حتى يتم تحريك الفك وبعد الجراحة يتم عمل علاج طبيعى لمدة 6 شهور على الفك حتى يعود لطبيعته، مشيرة إلى أن أطباء التخدير عند إجراء عملية لتيبس الفك يواجهون مشكلة صعبة جدا وهى إغلاق الفم فبذلك يصعب التخدير ويتم اللجوء إلى نظار دولى يتم العمل به لتخدير المريض.

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