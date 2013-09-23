الصوت والكتابة مع النظر أفضل طريقة للمذاكرة

الذاكرة البشرية تشبه كارت الميمورى والغرض منها هى الاحتفاظ بالمعلومة وتخزينها فى الذاكرة حتى يمكن استرجاعها عند احتياجها، لذلك يقول الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى إن هناك بعض الطرق المثلى للذاكرة للحفاظ على المعلومة بالمخ وذلك بطريقة استخدام المعلومة للمخ البشرى لأن المخ البشرى يوجد به أكثر من مكان للذاكرة يحتفظ فيه المعلومات ، لافتا أن يوجد ثلاثة أنواع من الذاكرة وهى البصرية والسمعية والحسية يجب استخدمهما معا لحفظ المعلومات، لأن إذا تم حفظ المعلومة فى مكان واحد سيكون استرجاعها صعبا لذلك أفضل طريقة للمذاكرة هى الصوت والكتابة مع النظر.

> أوضح الحديدى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه للحفاظ على المعلومات أطول فترة ممكنة يجب أن تعلم الهدف منها ومدى الاستفادة منها ومن مضمونها، وتكون المذاكرة مقسمة إلى أجزاء بقراءة الموضوعات ومراجعتها عن طريق التسميع على فترات، لأن عملية الاسترجاع على فترات تثبت المعلومة.

> ويوصى أستاذ الطب النفسى بالمذاكرة فى فترة الراحة البدنية والذهنية، مع مراعاة الأكل قبل المذاكرة بساعة أو ساعتين، ويفضل أن تكون المذاكرة على مكتب وليس سريرا ليجد سهولة فى استرجاع المعلومة وتكون الإضاءة مناسبة، مع تظبيط مواعيد النوم وأخذ قدر كاف منه.

> كما ينصح الأسرة بالبعد عن الضغط النفسى الذين يمارسونه على أولادهم لأنه يعطى نتيجة عكسية ويفضل اتباع التحفيز والتشجيع الذى يؤدى إلى رفع الحالة المعنوية ويحفز الطالب على المذاكرة.