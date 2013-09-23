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رئيس "القومى للبحوث": اليوم بدء علاج السرطان بجزيئات الذهب

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رئيس "القومى للبحوث": اليوم بدء علاج السرطان بجزيئات الذهب رئيس "القومى للبحوث": اليوم بدء علاج السرطان بجزيئات الذهب

يعلن اليوم الاثنين الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث عن بدء فعاليات تطبيق علاج السرطان عن طريق استخدام جزيئات الذهب على الإنسان لأول مرة، وذلك بحضور أ.د مصطفى السيد رئيس كرسى الكيمياء بمعهد جورجيا الأمريكى، ورئيس الفريق البحثى الخاص بالمشروع بالمركز القومى للبحوث، وأ.د حسين خالد وزير التعليم الأسبق ورئيس الفريق البحثى الخاص بالمشروع فى معهد الأورام.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى السيد قد أجرى العديد من التجارب العلمية منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى أن توصل إلى علاج للسرطان بجزيئات الذهب النانومترية على الإنسان مستعينا بفريق بحثى من المركز القومى للبحوث، وأجريت التجارب على الحيوانات المعملية إلى حين الانتهاء من كافة التجارب وإثبات فعاليته على الإنسان.
> ويعتبر هذا العلاج بمثابة طفرة عملية حقيقية حيث من المقرر أن يعمل على إيقاف الخلايا السرطانية، وهو ما يختلف بطبيعتة عن أى نوع علاج آخر للسرطان بالعالم.

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