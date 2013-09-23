تكريم الممثل هيو جاكمان في مهرجان سان سباستيان السينمائي بإسبانيا

كتب : أ ش أ الإثنين 23-09-2013 11:08

يكرم مهرجان "سان سباستيان" السينمائي المقام حاليا في أسبانيا في نسخته هذا العام الممثل الاسترالي "هيو جاكمان".

وسيحصل الممثل جاكمان، 44 عاما، يوم 27 من الشهر الجاري على جائزة "دونوستيا" بالمهرجان عن الإنجاز مدى الحياة في المهرجان الذي افتتح يوم الجمعة الماضي ويستمر تسعة أيام، ويتنافس فيه 13 فيلما للحصول على جائزة "الصدفة الذهبية" لأفضل فيلم. ويعرض خلال المهرجان فيلم "السجناء" بطولة هيو جاكمان خارج المنافسة.

كما يكرم المهرجان الممثلة الإسبانية كارمن مورا التي اشتهرت بدورها المتميز في فيلم "نساء على حافة الانهيار العصبي"، بنفس جائزة الإنجاز مدى الحياة في المهرجان الذي يعتبر أهم حدث سينمائي في أسبانيا.

وتسمى الجائزة والمهرجان "دونوستيا" وهو اسم لغة الباسك لمدينة سان سباستيان الساحلية بشمال إسبانيا وقد أنشئ المهرجان عام 1986.

واشتهر جاكمان بأدواره المتميزة في عدة أفلام منها شخصية الرجل الذئب "وولفرين" في فيلم المغامرات والخوارق "الرجال – إكس".

يذكر أن من بين أشهر النجوم الذين حصلوا على جوائز في مهرجان "سان سباستيان" الممثلة ميريل ستريب وريتشارد جير وإيان مكيلين وروبرتو دي نيرو.