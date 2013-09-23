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محافظ أسيوط يستجيب لمطالب "شباب الوفد".. ويعيد تشكيل لجان إنهاء الخصومات الثأرية

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محافظ أسيوط يستجيب لمطالب "شباب الوفد".. ويعيد تشكيل لجان إنهاء الخصومات الثأرية محافظ أسيوط يستجيب لمطالب "شباب الوفد".. ويعيد تشكيل لجان إنهاء الخصومات الثأرية

كتب : محمود مالك منذ 5 دقائق

تقدم شباب حزب الوفد، بعدة أفكار ومشاريع إلى اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، لحل مشاكل أربعة ملفات أساسية بالمحافظة، تتمثل في إنشاء مدينة صناعية لمنتجات الرمان، وإنشاء فرع للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإنشاء فرع لمركز بداية للاستثمار، فضلا عن تقدمهم بملف لإعادة تنظيم شوراع المحافظة مروريًا.

وطرح الشباب، مبادرتان لترشيد استهلاك المياه، ورصف طرق المناطق الآثارية لجذب الاستثمار السياحي، فضلا عن تحقيق الترابط المجتمعي لإنهاء حالة التفكك وتهدئة مناطق الثأر.

جاء ذلك خلال مؤتمر الشراكة بين المحافظة وشباب الحزب، والذي بدأت فعالياته أمس الأول واختتمت أمس، بعد عقد سبع جلسات بحضور السكرتير العام، والسكرتير المساعد، وعدد كبير من وكلاء الوزارة، ومملثي عن منظمات المجتمع المدني.

وأمر المحافظ، بسرعة تشكيل لجنة تضم عددًا من خبراء الزراعة والاستثمار والصندوق الاجتماعي للتنمية ومزارعين منطقة البداري، لبحث طلب إنشاء المدينة الصناعية لمنتجات الرمان بمركز البداري، فضلا عن موافقته على طلب الشباب بإعادة تشكيل لجان المصالحات الخاصة بإنهاء الخصومات الثأرية، وتشكيل لجان إنذار مبكر لرصد أي نزاع في أي مناطق بالمحافظة لحل المشاكل قبل سقوط ضحايا.

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