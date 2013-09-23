"سيِّدتي نت" يختار أبرز ما ظهر في حفل Emmy 2013

أقيم قبل ساعات قليلة حفل توزيع جوائز "2013Emmy "، وكنَّا في انتظار رؤية أجمل الإطلالات على سجَّادته الحمراء.

قررنا في هذا الموضوع أن نستعرض معكِ أبرز ما ظهر على السجَّادة الحمراء من اتجاهات وأحاديث تناقلها المتابعون على شبكات التَّواصل الاجتماعيّ.

كانت عارضة الأزياء الشَّهيرة Heidi Klum من أوائل الحضور على السجَّادة الحمراء للحفل متألِّقة بفستان حمل توقيع دار "Versace".

ظهر توقيع المصممة Jenny Packham على إطلالتين من أجمل وأسوأ الإطلالات في الحفل, الأسوأ كانت من نصيب Kelly Osbourne التي أساءت اختيار الفستان والقصَّة المناسبة لها، أمَّا الأجمل فكانت من نصيب الممثِّلة Julianne Hough التي اختارت فستاناً أنيقاً من مجموعة ربيع وصيف 2014 لنفس المصممة.

اختارت Jessica Pare فستاناً عُرض ضمن مجموعة المصمم Oscar de la Renta لربيع وصيف أسبوع الموضة في نيويورك قبل أيَّام، وقد عُرض الفستان مع حذاء فضيّ، ولكنَّ النَّجمة فضَّلت أن ترتديه مع حذاء باللون الأسود.

ظهرت Kerry Washington كذلك بفستان من "Marchesa" تمَّ عرضه قبل أيَّام في أسبوع الموضة في نيويورك.

اعتدنا على رؤية Zooey Deschanel بإطلالات أميريَّة وفساتين مميَّزة بأحجام كبيرة، ولكنَّها ظهرت بلوك ناعم وأنيق على نحو مغاير في سهرة الليلة الماضية، وحمل فستانها توقيع "J. Mendel".

لم تنل إطلالة النَّجمة Carrie Underwood إعجاب المتابعين، إذ ظهرت بتصميم مكرر من "Ramon Keveza".

كان لألوان الباستيل النَّاعمة الحضور الأقوى على السجَّادة الحمراء لحفل "Emmy " بحيث تكرر ظهورها وتحديداً الدرجات الفاتحة من الأزرق والورديّ.

ظهر اللون الأزرق بشكل بارز على السجَّادة الحمراء للحفل، حيث ارتدته النَّجمة Tina Fey في لوك غاية في الجمال من "Narciso Rodriguez"، إلى جانب نجمات أخريات، ومنهن: Maria Menounos، و Rocsi Diaz.

كما ظهر اللون الأحمر في عدَّة إطلالات، منها: Sofía Vergara, Brooke Anderson، وSarah Paulson .

ظهرت Claire Danes بفستان من "Armani", وSofía Vergara بفستان من "Vera Wang"، و RoseByrneبلوك ناعم من "Calvin Klein"، وهي أجمل الإطلالات في حفل "Emmys 2013".

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