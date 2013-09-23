Nicole Kidman متألِّقة بين النهار والمساء

شوهدت الممثِّلة الأستراليَّة الشَّهيرة Nicole Kidman متألِّقة في الصين بإطلالتين مختلفتين: واحدة للنَّهار، والأخرى للسجَّادة الحمراء مساءً.

في النَّهار ارتدت النَّجمة بدلة رسميَّة رائعة بجاكيت أبيض وقميص شفَّاف، أمَّا بإطلالة المساء فقد تألَّقت على السجَّادة الحمراء بفستان أنيق باللونين الأسود والأحمر من "Prada".

شوهدت الممثِّلة Catherine Zeta-Jones في نفس الحفل، وقد ظهرت بلوك ناعم من "Dennis Basso "، أمَّا في المساء فقد تألَّقت بفستان رائع باللون الأخضر.

شاهدي الصُّور وأخبرينا برأيكِ في إطلالات النَّجمات بين النَّهار والمساء.