غداً تفتح باريس أحضانها لعروض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2014

بعد النجاح الذي حققته عروض لندن، تنطلق غداً عروض الملابس الجاهزة الباريسيّة لربيع وصيف 2014، في ظروف إيجابيّة جداً، بحسب العارفين بخبايا الموضة في باريس، إذ أكّدت آخر الإحصائيّات ارتفاع نسبة مبيعات الأزياء الجاهزة في فرنسا مقارنة بالسنة الماضية.

ويُعتبر أسبوع باريس للأزياء الجاهزة تحدياً كبيراً لمعظم دور الأزياء، سواء الفرنسيّة منها أو الأجنبية، باعتبار أنّ الأزياء الجاهزة والاكسسورات التي تعرض خلال هذا الأسبوع هي التي تدرّ الأموال لهذه الدور، وتُساعدها في تقديم الأفضل، كما أنها تحدد اتجاهات الموضة لكلّ موسم.

وككلّ سنة، وخلال تسعة أيّام، ستكون باريس مسرحاً يلعب على خشبته حوالى مائة مصمّم ومصمّمة، حيث تكشف كلّ دار عن عبقرية مصممها، وما الجديد الذي سيقدّمه خلال هذه السنة.

سيفتتح العروض، هذه السنة، المصمّمُ الفرنسي "لوسيان بيلا فيني"(Lucien Pillat Finet)، ويليه عدد من المصمّمين الشباب، من بينهم الفرنسيان "سيدريك شارلييه" (Cédric Charlier) و"باسكال ميني"(Pascale Minet) اللذان بصما العروض الماضية بنجاح كبير. وسنكتشف في الأيّام المقبلة عروض أشهر الدورالفرنسية والعالمية، من أمثال: نينا ريتشي وكنزو، باربارا بويي، و ريك اوينس، وكلويي، وغيرها من دور الخياطة الراقية، من أمثال ديور وشانيل وجيفانشي؛ وهذا انطلاقاً من اليوم الثالث. وسيكون لنا موعد يوميّ لنقدّم لكنّ ما أبدعته عبقرية كلّ مصمّم من المصممين المشاركين في هذه العروض.