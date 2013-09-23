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تشكيل لجنة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ”صحة المنوفية”

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تشكيل لجنة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ”صحة المنوفية” تشكيل لجنة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ”صحة المنوفية”

هناء سرور وكيل مديرية الصحة بالمنوفية

قامت مديرية الصحة بالمنوفية بتشكيل لجنة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمديرية تضم في عضويتها وكيل وزارة الشئون الصحية ومسئول الطب العلاجى ومسئول المجلس القومى للإعاقة والعلاج الطبيعى ورعاية الأمومة والطفولة وتخصصات أخرى.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة فى أول انعقاد لها متطلبات هذه الفئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وستعمل هذه اللجنة على خلق نموذج يحتذي به في التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة للإسهام في دمجهم في المجتمع والإستفادة من خبراتهم .

وأكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الشئون الصحية على اهتمام المحافظ بذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة إلى تأكيدات المحافظ إلى ضرورة بحث مشكلاتهم والعمل على حلها. كما سيتم تشكيل لجان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم على غرار ما تم بمديرية الشئون الصحية.

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