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المعلم يرأس الوفد السورى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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المعلم يرأس الوفد السورى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعلم يرأس الوفد السورى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

يترأس وزير الخارجية السورى وليد المعلم وفد بلاده إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع فى نيويورك حيث من المقرر أن يلقى كلمة فى 30 سبتمبر، بحسب ما ذكرت صحيفة سورية اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات عن مصادر فى الوزارة "أن وفد سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سيغادر دمشق قريبا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وعضوية كل من نائب الوزير فيصل المقداد ومعاون الوزير حسام آلا".

وأضافت الصحيفة، أنه "وفقا لبرنامج الجمعية العامة فإن كلمة سوريا سيلقيها وزير الخارجية فى الثلاثين من الشهر الحالي"، مشيرة إلى أن المعلم "سيلتقى عددا من رؤساء الوفود المشاركة على هامش اجتماعات الجمعية العامة".

وكان الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية أعلن أمس الأحد أن وفدا منه وصل إلى نيويورك قبيل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء.

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