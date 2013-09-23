مسئول بفتح: نتانياهو يبحث عن ذرائع لتوسيع الاستيطان

قال عضو المجلس الثورى لحركة فتح الأمين العام للتجمع الوطنى المسيحى فى الأراضى المقدسة ديمترى دليانى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو يبحث عن ذرائع لتوسيع الاستيطان والتهرب من السلام.

وأضاف دليانى، فى تصريح خلال لقائه اليوم مع عدد من نشطاء السلام الأجانب بالقدس لدعوتهم للمشاركة فى مسيرة قوى العمل الوطنى غدا، أن نتانياهو يقوم بذلك عبر إلقاء اللوم على القيادة الفلسطينية فى إفشال المفاوضات التى يعيقها هو وحكومته ليعيد بذلك سيناريو مؤامرة شارون على الشهيد ياسر عرفات والشعب الفلسطينى، الأمر الذى يوفر غطاء سياسيا لدولة الاحتلال من منطلق أمنى للإجهاز على حقوق الفلسطينيين.

وأكد أن الدفاع عن الحرم القدسى الشريف ليس فقط قضية دينية تخص المسلمين، بل هى قضية وطنية تخص كافة أبناء الشعب الفلسطينى، وقضية إنسانية تخص أحرار العالم، وأن الهجمة الاحتلالية على القدس والخليل والأغوار الفلسطينية وغيرها غير مسبوقة وتعبر عن موقف نتانياهو العملى الرافض للحلول السلمية والمرتكز على أيديولوجية عنصرية توسعية تتناقض مع مبادئ الإنسانية وتستخدم العنف وقوة السلاح لتجسيد نفسها.

واستعرض دليانى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى الحرم القدسى الشريف ووقوف عناصر بارزة فى حكومة الاحتلال خلف هذه الانتهاكات وتورط الجهاز التشريعى متمثلا فى الكنيست فى محاولات تغيير الأسس القانونية غير الشرعية والتى تستند إليها هذه الانتهاكات لتمهيد الأجواء لتمكين المتطرفين اليهود من المزيد من السيطرة على أحد أهم الأماكن المقدسة الإسلامية.

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