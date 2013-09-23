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مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمركز الإسلامى لتنمية التجارة

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مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمركز الإسلامى لتنمية التجارة مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمركز الإسلامى لتنمية التجارة

وقعت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مشتركة مع المركز الإسلامى لتنمية التجارة الجهاز التنفيذى للعمل الاقتصادى الإسلامى المشترك فى إطار منظمة التعاون الإسلامى"، ووقع المذكرة عن الجامعة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير محمد إبراهيم التويجرى وعن المركز الإسلامى د.الحسن احزاين المدير العام للمركز "مغربى".

وقال السفير التويجرى، فى تصريح اليوم الاثنين، إن "هذا التعاون يأتى ضمن رؤى واستراتيجيات تعميق العمل الاقتصادى العربى، بهدف تحقيق التعاون والعمل المشترك فى كافة مجالات التجارة والاستثمار كمحرك دافع وفعال لتحقيق السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال جملة أهداف أهمها، التعاون والعمل المشترك فى كافة مجالات تطوير الخدمات اللوجيستية لنقل التجارة بين مجتمعات الإقليم العربى – الإسلامى، وتنفيذ الرؤى المشتركة بين مجتمعات الإقليم العربى – الإسلامى ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادى.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل النفاذ إلى الأسواق العربية – الإسلامية من خلال بحث كافة المعوقات التجارية، وتبادل المعلومات التجارية والترويج المشترك للمنتجات على المستويين العربى – الإسلامى والتعاون المشترك بالمسائل المتعلقة بالدفاع التجارى كمحاربة الغش التجارى والتقليد والمنافسة الشريفة وحماية حقوق الملكية الفكرية فى الإقليمين العربى والإسلامى، بالإضافة إلى بحث الوسائل والطرق الكفيلة بالحد من العراقيل أمام نمو المبادلات التجارية بين دول أعضاء الإقليمين العربى – الإسلامى.
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