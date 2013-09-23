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لماذا تحوّلت ليليا الأطرش إلى "باربي"؟

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لماذا تحوّلت ليليا الأطرش إلى "باربي"؟ لماذا تحوّلت ليليا الأطرش إلى "باربي"؟

بعيون زرقاء، وشعر أشقر فاتح وتاج على الرأس، أطلّت الفنانة السورية على جمهورها بـ "لوك" جديد يُشبه "لوك" "الباربي".
ويعود سبب التغيير الجذري في شكل الفنانة السوريّة إلى اختيارها لتكون سفيرة لعدسات NATA اللاصقة، وقد بدأت الحملة الترويجية لهذه العلامة التجارية تنتشر على الطرقات وفي المجمعات التجارية وفي المجلات والصحف.
وتداول روّاد الـ "فيس بوك" صور ليليا الجديدة بكثافة، واستغربوا من التغيير الجذري بإطلالتها، فيما شبهّها الكثيرون بالملكات، وآخرون أطلقوا عليها لقب "الباربي الشقراء".
وعلى الصّعيد الفنّي، لم ترتبط ليليا إلى حدّ الّلحظة بأي مشاريع فنيّة جديدة، فيما أطلّت بموسم دراما رمضان الفائت ببطولة الجزء الخامس من مسلسل"صبايا".

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